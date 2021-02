Bushalte Zuideinde verdwijnt definitief uit Dinteloord

En dat betekent dat Dinteloorders straks naar de rand van het dorp moeten lopen of fietsen, om op de bus stappen naar omliggende plaatsen als Bergen op Zoom en Rotterdam. Buurtbus 200 gaat tussen het dorp en de nieuwe halte heen-en-weer pendelen, zodat senioren en wie slecht ter been is, alsnog gebruik kan maken van het streekvervoer. Dat busje stopt voortaan op het Raadhuisplein en bij de halte Dorus Rijkersstraat.

Snellere streekbusen

De verhuizing van de halte komt voort uit het feit dat de provincie Noord-Brabant en vervoerder Arriva de streekbussen sneller willen maken. Om dat doel te bereiken, rijden over een paar jaar de bussen minder door kleinere kernen. Zuideinde in Dinteloord is een van de haltes die volgens de provincie niet meer in de toekomstplannen past. En daarom verhuist de bushalte naar de rotonde bij de Noordlangeweg, de entree van het dorp.

Noordlangeweg is ook meteen de nieuwe naam van de halte. Het bedrijf KWS uit Roosendaal start, als de weersomstandigheden dat toelaten, volgende week met de bouw. Wanneer de halte klaar moet zijn, is nog onbekend. Later dit jaar stoppen daar de streekbussen 111 (Bergen op Zoom-Roosendaal en 310 (Bergen op Zoom-Rotterdam) en buurtbus 200 (Fijnaart-Dinteloord).

De nieuwe dienstregeling start op 28 maart 2021 en is te zien via de reisplanners en www.arriva.nl/brabant.