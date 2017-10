Toekomst actiepartij SteenbergenAnders ongewis

StAn zit nu met één zetel in de raad. Na 3,5 jaar keek Van Es steeds meer om zich heen, vertelt hij. ,,Steenbergen heeft al twee grote, lokale partijen: GewoonLokaal! en de Volkspartij. Ik vroeg me steeds meer af wat wij dan nog kunnen toevoegen. Wat is onze impact nog?''

Dat StAn weinig impact meer heeft, is volgens Van Es ook positief op te vatten. ,,De partij is ooit opgericht als actiepartij. Maar alle thema's waar StAn voor is opgericht zijn inmiddels voorbij. De A4 is er, het gemeentehuis is er. Er zijn geen hevige thema's meer om actie voor te strijden.''