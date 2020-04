Burger Stack nieuw restaurant langs A58 bij Wouwse Tol

In deze kerk kun je straks wonen: mét orgel, kapel en kerkklok­ken

29 april DINTELOORD - Het is geen alledaagse klus: van een kerk naar een gebouw met 27 appartementen. Architectenbureau Paul Dinant uit Amsterdam heeft een flinke kluif aan de verbouwing van de voormalige Petrus & Pauluskerk in Dinteloord. De architect vond bijzondere puinresten in de kelder, die hem terug in de tijd brachten.