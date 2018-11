Burgemeester Woensdrecht pakt zelf ook iets lekkers bij schoolontbijt

Parkeercha­os bij Bergse basisscho­len Lodijke en De Kreek

6:00 BERGEN OP ZOOM - De parkeerchaos bij de basisscholen Lodijke en De Kreek op de Bergse Plaat is enorm. Ouders die hun kroost brengen of halen parkeren half op de stoep, in de bocht of voor de oprit van wijkbewoners. De veiligheid van de schoolgaande jeugd is in het geding. Dat vinden veel ouders, dat vindt de schoolleiding. Maar er verandert niets. ,,Ik voel me een roepende in de woestijn", zegt directeur Rinus Davidse van Lodijke.