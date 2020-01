Burgemeester Van den Belt: ‘2020 is het jaar van vertrouwen voor Steenbergen’

Dronken bestuurder verlaat plaats ongeval in Steenber­gen en vliegt uit de bocht

6 januari STEENBERGEN - De politie heeft maandagochtend een man uit Steenbergen opgepakt die in Steenbergen betrokken was bij een ongeval, daar vervolgens van wegreed om later uit de bocht te vliegen in Halsteren. De man had te veel alcohol op.