Burgemeester van Bergen op Zoom wil terug naar elektronisch stemmen, maar minister houdt vast aan rode potlood

Hor­ror-res­tau­rant Church of Fear in de kerk van Welberg

27 maart WELBERG - Sapjes uit het infuus. En spareribs van de brancard. Als het aan directeur Jerry Anholt van de Centrale Zorggroep ligt opent in de Corneliuskerk in Welberg nog dit jaar horror-restaurant 'Church of Fear'. En in het klooster ernaast een escaperoom. Jongeren met autisme en gedragsproblemen gaan er aan het werk. "Dit is uniek in Europa."