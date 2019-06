Burgemeester Steenbergen woest op saboteurs: ‘Laffe actie houdt Roparunners gelukkig niet tegen’

Man en vrouw aangehou­den na vondst harddrugs in auto in Poortvliet

12:10 POORTVLIET - Een 29-jarige vrouw uit Sint Maartensdijk is in de nacht van zondag op maandag aangehouden in Poortvliet omdat zij vermoedelijk harddrugs. Een 31-jarige man uit Tilburg is aangehouden omdat hij in beslag genomen drugs mogelijk wilde wegmoffelen. Dat meldt de politie.