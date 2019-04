Burgemeester sluit woning Steenbergen na vondst wietplantage in aanbouw

Vernielin­gen teisteren gemeen­schaps­huis Eigen Haard in Bergen op Zoom

16:00 BERGEN OP ZOOM - Gemeenschapshuis Eigen Haard in de Bergse wijk Borgvliet wordt geteisterd door vandalisme. Dat zegt beheerder Toon van Kaam. Eind vorige week zijn meerdere ruiten ingegooid. ,,Was het maar de eerste keer”, verzucht Van Kaam. ,,Er is niet tegenop te werken. Ik heb laatst weer drieduizend euro moeten uittrekken om de ramen te repareren. Het is hopeloos.”