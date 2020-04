Burgemeester sluit drugspand in Steenbergen voor twee maanden

Bewoners Het Markiezaat­huis verrast met ouderwets draaiorgel: ‘Hier spreken ze nog dagen over’

8 april BERGEN OP ZOOM - Ondanks de moeilijke tijden voor verzorgingstehuizen is er een moment van vreugde bij Het Markiezaathuis in Bergen op Zoom. In het kader van eenzaamheid is bewoners gevraagd naar een wens. Op woensdagmiddag komt de wens van mevrouw Koeyvoets-Raymaekers in vervulling: bewoners zingen en dansen mee met de muziek van een draaiorgel.