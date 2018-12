Burgemeester Petter wil drugsproject Courage 2.0

BERGEN OP ZOOM - Burgemeester Frank Petter is groot voorstander van een drugsoverlastproject Courage 2.0. Hij wil daarbij samen optrekken met Roosendaal en landelijk laten zien dat deze West-Brabantse manier van bestrijding van de drugsoverlast zo gek nog niet is.

Dat zei Petter deze week in een raadsbijeenkomst waar de PvdA nog maar eens aandacht vroeg voor het wietexperiment waarbij landelijk enkele gemeenten een proef gaan doen met legale wietteelt. De partij is daar groot voorstander van en wil graag dat Bergen op Zoom daar als controlegemeente aan mee gaat doen.

Ondermijnt

Dat gaat niet gebeuren. Daar liet Petter geen twijfel over bestaan. ,,Het ondermijnt ons zero-tolerance beleid. Ik laat liever zien dat dat werkt.” Volgens Petter aarzelen steeds meer gemeenten of ze wel mee willen doen aan het wietexperiment. ,,Ik heb heel weinig vertrouwen in dat project. Het gaat voorbij aan het echte probleem. Tachtig procent van de wietteelt is bedoeld voor de export. Door het te legaliseren verminder je de overlast van bijvoorbeeld drugstoeristen niet.”

Dat deed het drugsproject Courage wel is de overtuiging van Petter. Het project was gericht op de bestrijding van overlast door drugstoeristen en straathandelaren. Tien jaar geleden sloten Roosendaal en Bergen op Zoom in dat kader alle coffeeshops. De PvdA wilde graag weten wat die tien jaar de stad heeft opgeleverd. Daar had Petter wel oren naar. Hij zegde toe dat beleid te evalueren.

Kosten

De kosten van het ruimen van drugspanden, het opsporen van drugshandel en het afvoeren van drugsafval noemt Petter ‘onverteerbaar’. ,,Daarom zie ik heil in een project Courage 2.0, samen met Roosendaal.”