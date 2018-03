Burgemeester Petter van Bergen op Zoom doet aangifte tegen stembureau 't Weike in Lepelstraat

Handig: borstels aan bankjes en zitjes om zelf vogelpoep en bladafval weg te poetsen

12:35 HOOGERHEIDE Vieze banken en picknicktafels nodigen niet uit om er op te gaan zitten. Voor Loes Kools uit Hoogerheide een doorn in het oog. ,,Ik heb gezien dat veel banken in onze gemeente vuil zijn door afval van bomen of vogelpoep'', zegt ze. Daarom bedacht ze een oplossing. ,,Ik kwam op het idee om heel simpel onder elke bank of bij een picknicktafel een borstel te bevestigen waarmee degene die er gebruik van wil maken, zelf de bank schoon kan maken met de borstel en een beetje water.''