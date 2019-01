Burgemeester Petter tijdens nieuwjaarsreceptie Bergen op Zoom: ‘Ondermijning krijgt hier geen kans’

BERGEN OP ZOOM - Vanwege zijn vele verdiensten voor de Bergse samenleving is aan Ferd Quik de Erepenning van de gemeente Bergen op Zoom toegekend. Quik ontving de penning en bijbehorende oorkonde maandag op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, uit handen van burgemeester Frank Petter. In een volle Gertrudiskerk prees Petter de inzet en betrokkenheid van Quik, met name op cultureel gebied. ,,Een rijke inbreng voor onze samenleving.''

Quik was onder andere oprichter van carnavalsbouwclub De Krabbekweekers, medeorganisator van de jaarlijkse kijkdag van carnavalswagens- en groepen en ook was hij nauw betrokken bij de Vastenavondexpositie in het Markiezenhof. Daarnaast was hij lid van de Stichting 700 jaar Heerlijkheid Bergen op Zoom en betrokken bij de Stichting Gertrudiskapel, de vrijwilligersorganisatie die de bouw van de kapel aan de Binnenschelde voor haar rekening heeft genomen.

Brabant Stoet

Quik is ook bekend als technisch coördinator van de Stichting De Vierschaar en van Stichting Tussen de Schuifdeure, de organisatie die vijf Vastenavond Revues organiseerde in De Maagd. Verder was hij de stuwende kracht achter de Stichting Facilitair Bedrijf en vicevoorzitter van het culinair-cultureel evenement ProefMei. Ook maakte Quick zich verdienstelijk bij de viering van 800 jaar Stadsrechten Bergen op Zoom in 2012.

Zijn meest recente wapenfeit was vorig jaar de organisatie van de Brabant Stoet. Petter noemde de stoet een dijk van evenement. ,,Bergen op Zoom heeft zich hiermee letterlijk en figuurlijk in de kijker gespeeld.''

Onrust

Petter keek met gemengde gevoelens vooruit naar het nieuwe jaar, hoewel de stad in economisch opzicht de wind in de rug heeft. ,,De werkeloosheid daalde, het bedrijfsleven floreert en ook in onze regio zal die stijgende lijn zich naar verwachting verder doorzetten.'' Toch zijn er ook zorgen. ,,Omdat het een tijd is van onrust. Groepen sluiten zich steeds meer op in eigen bubbels.''

Vrijheid

De bouw van het bezoekerscentrum op de Bergse militaire begraafplaatsen noemde Petter een belangrijke zaak. ,,Daar kun je straks de bijna letterlijk bevochten vrijheid ervaren.'' Petter wil de inwoners meer betrekken bij de samenleving. ,,Als raad en college willen we u nog nadrukkelijker opzoeken in de besluitvormingsprocessen. We zoeken ook actief de verbinding met de inwoners om de leefbaarheid te verbeteren. ''