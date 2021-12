Burgemeester Petter sluit pand patisseriezaak Modi in Bergen op Zoom na schietpartij

Het pand werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.45 uur meerdere keren beschoten, terwijl de 21-jarige uitbater zich op de bovenetage klaarmaakte om te gaan slapen. Zijn ouders zijn eigenaar van het pand dat eerder aan iemand anders was verhuurd die er een shisha lounge runde onder de naam Pure. In die periode waren er ook incidenten waaronder bedreigingen en schietpartijen. Bewoners klaagden over overlast van drugsdealers. In maart 2019 werd een zogeheten ‘cash center’ aangetroffen, waar gokkers contant geld storten om te wedden op bijvoorbeeld sportwedstrijden. Vier maanden later werden voor het pand twee handgranaten gevonden en moest de zaak dicht; de vergunningen van de toenmalige uitbater werden ingetrokken.