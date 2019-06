Burgemeester Petter gaat onderzoek doen naar illegale caravanstalling VVD-fractieleider Rian Govers. Zij moet voorlopig op de ’reservebank’

Dat is de uitkomst van het urenlange beraad van bestuur en fractie van de VVD, vrijdagmiddag bekend gemaakt door plaatsvervangend fractievoorzitter Joost Pals. Hij neemt voorlopig de taken van Govers waar.

De VVD neemt ‘vooralsnog genoegen’ met de uitvoerige uitleg van Govers en vertrouwen haar. Toch is de burgemeester gevraagd om onderzoek te verrichten. Dit om te voorkomen ‘dat het beeld van onjuist handelen langer beklijft dan redelijk of rechtvaardig is’, aldus de liberalen in een persverklaring. Burgemeester Petter verwacht zijn bevindingen eind augustus te presenteren. Die worden op verzoek van de VVD in het openbaar besproken worden in de gemeenteraad.

Rian Govers kwam deze week in opspraak nadat onderzoek door BN DeStem uitwees dat de VVD-fractieleider samen met haar man al jarenlang een illegale caravanstalling runt. Het college bevestigde dat de stalling strijdig is met het bestemmingsplan.

Handhavers op het erf

Govers heeft tegenover fractie en bestuur aangegeven dat het agrarische bedrijf de bakens moest verzetten toen een grote afnemer van hun oesterzwamkwekerij financieel in nood kwam. De aandacht verlegde zich naar het stallen van campers en caravans. In april 2018 stonden handhavers van de gemeente op het erf. Zij hadden hun twijfels of de stalling wel conform de toegestane regels was. Volgens Govers is van de controle actief melding gemaakt bij de VVD, de burgemeester en de fractievoorzitters in de gemeenteraad.