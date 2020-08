Burgemeester Bergen op Zoom: ‘Voorkom dat deze brandhaarden een allesverwoestende brand worden’

Bergen op Zoom ziet het aantal coronabesmettingen snel oplopen. In de tijdelijke teststraat die vorige week in de gemeente stond, bleken 50 van de circa 450 geteste personen het virus bij zich te dragen. In die week werden in andere teststraten nog eens 54 Bergse gevallen geteld. Reden voor Bergen op Zoom om de teugels weer aan te trekken.

Quote Als mensen zich weer goed aan de bekende regels gaan houden, zijn extra maatrege­len hopelijk niet nodig Frank Petter, Burgemeester Bergen op Zoom

Petter hoopt dat te doen zonder nieuwe maatregelen. ,,We zien dat het naleven van maatregelen is verslapt. Als mensen zich weer goed aan de bekende regels gaan houden - afstand houden, thuisblijven bij klachten, handen wassen - hopen we het tij te kunnen keren. We vragen winkels en horeca er ook weer meer op toe te zien dat klanten de regels naleven.”

Pas als mensen hun gedrag niet aanpassen, of als het aantal positieve tests blijft stijgen, zijn misschien alsnog extra maatregelen nodig. Petter: ,,Dat zou bijvoorbeeld een mondkapjesplicht in lokale supermarkten kunnen zijn. Maar zoals ik al zei: we hopen dat het niet zo ver komt.”

Een ‘Belgisch risico’?

Net als veel Bergenaren maakt Petter zich zorgen over Belgen die in de grensstreek komen zwemmen, winkelen en terrassen bezoeken. Ook in België steeg de besmettingsgraad de afgelopen weken snel.