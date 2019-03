Burgemeester Bergen op Zoom voert druk op om nieuw Bravis ziekenhuis binnen te halen

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Bergen op Zoom voert de druk op om de nieuwbouw van Bravis ziekenhuis nabij knooppunt Zoomland te krijgen. In een nieuwe brief aan de raad van bestuur van Bravis hamert burgemeester Frank Petter erop dat ‘alleen onze locatie Zoomland’ de aanrijtijden verbetert voor inwoners van de zuidwesthoek en het oostelijk deel van Zeeland.

Het signaal van Petter is niet te missen: als Bravis kiest voor een locatie oostelijk van Bergen op Zoom (lees: Bulkenaar bij Roosendaal), dan gaat dat ten koste van de zuidwesthoek en Tholen terwijl deze inwoners weinig alternatieven hebben en de aanrijtijden nu al onder druk staan.

Inwoners oostelijk van Bergen op Zoom hebben, aldus Petter, wel alternatieven namelijk Amphia in Breda en het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Petter schermt ermee dat de regiogemeenten de lijn van Bergen op Zoom steunen. Als Bravis de eigen selectiecriteria serieus neemt, kan het niet anders of het ziekenhuis landt op Zoomland, is de boodschap van Petter.

Bravis moet in gesprek gaan met inwoners

Hij dringt bij Bravis ook aan om, vóórdat er een besluit valt over de locatie, serieus in gesprek te gaan met de inwoners. Minister Bruins wil dat evenzeer, maar tot nu toe is dat gesprek niet geopend, vindt Petter. Hij besluit de brief met de opmerking dat meerdere gemeentebestuurders van de regiogemeenten onlangs de indruk kregen dat ‘de kaarten al geschud waren‘. Hij bedoelt hiermee, aldus een gemeentewoordvoerder, dat Bravis al voor Roosendaal gekozen zou hebben. Bravis zelf doet geen mededelingen.

Roosendaal zet intussen een actief grondbeleid in om percelen van locatie Bulkenaar langs de A58 in eigendom te krijgen voor het ziekenhuis. Wethouder Toine Theunis hield de Roosendaalse politiek donderdag voor dat alles draait om het borgen van goede zorg ‘voor 300.000 inwoners in 11 gemeenten’. ,,Het zou leuk zijn als het ziekenhuis in Roosendaal komt, maar wij respecteren de beslissing die Bravis neemt.”

Quote Het zou leuk zijn als het nieuwe ziekenhuis in Roosendaal komt, maar wij respecte­ren de beslissing die Bravis neemt Toine Theunis, Wethouder in Roosendaal

Als het nieuwe ziekenhuis in Bergen op Zoom landt, gaat Theunis door met de voorbereidingen voor een verbeterde ontsluiting voor wijk Tolberg. De nieuwe weg die Roosendaal wil aanleggen voor een nieuw ziekenhuis bij Bulkenaar dient ook om Tolberg beter bereikbaar te maken. Vanuit de raad kreeg Theunis complimenten voor zijn optreden inzake de nieuwbouw voor Bravis. ,,Behoedzaam, standvastig en snel”, typeerde VLP-voorman Arwen van Gestel.