Burgemeester Bergen op Zoom stuurt 4.000 Koningsdagkaarten aan bewoners en verzorgenden in tehuizen

Peter kwam op het idee voor zijn spontane actie na een recent bezoek in het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom: ,,Ik werd daar bijgepraat over de corona-aanpak en kreeg uitleg over de afdeling waar de coronapatiënten worden verzorgd. Dit maakte op mij diepe indruk. Veel respect voor de artsen en het verplegend personeel!”

Hart onder de riem

De burgemeester zegt in een persbericht dat ouderen het zwaar te verduren hebben in deze crisis: ,,En zeker ouderen en andere risicogroepen die in een tehuis of instelling verblijven. Zij mogen niet naar buiten en kunnen niemand ontvangen. Ze zijn echt aan huis gekluisterd. Ook het verzorgend personeel in deze instellingen heeft nu allesbehalve normale werkomstandigheden. Daarom wil ik bij gelegenheid van Koningsdag bewoners en verzorgenden graag een hart onder de riem steken met een zonnig kaartje. Hou vol! Alleen samen krijgen we corona onder controle!”