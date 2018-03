Burgemeester Bergen op Zoom overweegt aangifte om valsheid in geschrifte bij stembureau

Omgekeerd inzamelen in Steenbergen bijna van start

7:00 STEENBERGEN - Het is bijna zover: het omgekeerd afval inzamelen in Steenbergen gaat per 1 april van start. Voortaan moeten inwoners restafval naar de ondergrondse containers brengen. Daarvoor hebben ze een pasje nodig. Het herbruikbare afval, zoals plastic en drankenkartons haalt de gemeente voortaan bij de huishoudens zelf op. Die hebben de afgelopen maand allemaal nieuwe containers gekregen.