Burenruzie: chihuahua weggeslingerd, vrouw ingesmeerd met hondenpoep

BREDA/OSSENDRECHT - Een weggeslingerde chihuahua en een vrouw die is ingesmeerd met hondenpoep. Het zijn de voorlopige dieptepunten van een slepende burenruzie in Ossendrecht.

Een vrouw uit Ossendrecht werd door haar buurman met hondenpoep ingesmeerd nadat ze zijn chihuahua aanviel.

De politierechter in Breda behandelde woensdag de zaak tussen verdachte A.S. en zijn 70-jarige buurvrouw. De vrouw deed afgelopen juli aangifte tegen haar buurman vanwege mishandeling. Haar gezicht was ingesmeerd met hondenpoep. Aanleiding voor het poepincident was het uitlaten van hun honden.

Uitlaten

S. en zijn vrouw lieten op een zomerse dag hun drie honden (waaronder twee chihuahua's) uit. De buurvrouw maakte op het grasveld achter hun huizen ook een wandelingetje met haar viervoeter.

Ze kruisten elkaar en volgens S. begon de vrouw op dat moment aan de riem van een van de chihuahua's te trekken. ,,Ze vond dat ze te weinig ruimte had om er langs te gaan en pakte vervolgens onze chihuahua op en slingerde hem in de lucht. Nou, dan is het niet gek dat ik mijn hond wil verdedigen. Vervolgens sloeg deze vrouw op mij in. Ik had op dat moment een zakje met flink wat poep in m'n hand en het kan best dat tijdens de worsteling uitwerpselen op de buurvrouw terecht zijn gekomen. Dat heb ik niet bewust gedaan", aldus de Ossendrechtenaar tijdens de zitting.

Ondersmeren

Dat laatste wordt in twijfel getrokken door officier van justitie Ronald de Brouwer. ,,Uw buurvrouw zegt dat u dit wel met opzet deed. Ik vind iemand ondersmeren met hondenpoep niet niks. Ook de politie stelt dat mevrouw behoorlijk onder de uitwerpselen zat. Aan de andere kant begrijp ik dat u dit deed nadat uw hond werd aangevallen. In die zin was het noodweer."

De buurvrouw ontkent trouwens dat ze het hondje van 3 kilo in de lucht heeft gegooid. Vanwege haar reuma zou ze dit niet kunnen. ,,Maar daarna hebben we foto's van haar gemaakt terwijl ze stevige stukken hout aan het sjouwen was. Tja, dan kun je ook een hond van 3 kilo tillen", aldus Marianne Timmermans, advocaat van S.

Avances

Timmermans benadrukte dat de relatie tussen haar cliënt en zijn buurvrouw al sinds 2009 slecht is. ,,Hij ging niet in op haar avances en sindsdien is er regelmatig getreiter van haar kant. Ze heeft onder meer zijn auto bekrast en scheldt hem uit voor mankepoot. Ze heeft ook problemen met andere omwonenden."

De officier van justitie vroeg politierechter Hanneke van Meer om S. vrij te spreken voor het poepincident, maar zo ver wilde Van Meer niet gaan. ,,U heeft bewust gesmeerd, dat spul blijft niet zomaar hangen. Dat heeft u gedaan om te mishandelen. Wel geloof ik dat u dat deed uit noodweer, dus ik ontsla u van alle rechtsvervolging."