Buren van kazerne in Bergen op Zoom willen meer inspraak

Die laatste twee zijn bewoners, Suijkerbuijk is locatiemanager van Medisch Centrum De Poort, waar zes huisartsenpraktijken aangesloten zijn. ,,We willen graag meegenomen worden in het proces”, vertelt zij. ,,Om mee te denken over het terrein. We zijn een aantal keren met de gemeente en Stadlander in gesprek geweest, maar hebben het idee dat er onvoldoende naar ons geluisterd wordt.”