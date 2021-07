Buren leren elkaar kennen in nieuwbouwwijk Nieuw Altere in Halsteren

Een paar deuren verder zijn Peter en Mariëlle de Graaf hun huis aan het bekijken. Zij gaan samenwonen. ,,Mijn huis in Bergen op Zoom was binnen twee weken verkocht”, vertelt Peter de Graaf. ,,Mariëlle heeft een huurhuis in Oudenbosch. Mariëlle heeft drie kinderen, ik één. In dit huis hebben we vijf slaapkamers, dus hebben ze allemaal hun eigen plekje.” Mariëlle de Graaf viel vooral voor de stijl van het huis. ,,Het is heel duurzaam, gasloos en energiezuinig. En toch ziet het er lekker landelijk uit.”



Jan en Hannie Futselaar kennen de buren van twee huizen verder al: ,,Onze dochter komt daar wonen. Zo fijn om een van je kinderen dicht in de buurt te hebben. Nu wonen we in Rotterdam, maar we wilden de grote stad uit. Straks lopen we zó een natuurgebied in.”