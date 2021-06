Buren in Bergen op Zoom in de clinch om woningbouw in villatuinen

Daar hoopten de buren van de initiatiefnemers de Raad ervan te overtuigen dat het bestemmingsplan voor de bouw van de extra woningen aan de smalle Klein Molenbeek ongewenst is. Want de weg is slechts voor een deel verhard en soms niet breder dan 3,5 meter. Hulpdiensten zoals de brandweer zouden nauwelijks de woningen kunnen bereiken.

Gesnoeid

Daarop stoof Marianne Bruijs naar een microfoon in de rechtszaal. ,,Dat ik vind ik niet erg netjes van de buren. Het klopt dat wij in het zuiden van ons perceel een aantal eiken hebben gekapt. Maar dat is nodig om een woning te kunnen bouwen. Maar het was nota bene de familie Koster die ons vroeg of we drie mooie, grote beuken wilden kappen. Van ons had dat niet gehoeven, maar omdat ze half over de woning van Koster hingen hebben we daarmee ingestemd.”