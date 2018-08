Buren bezorgd over komst agrofoodcentrum

De omwonenden zijn tot nu toe op geen enkele manier bij de plannen betrokken. Pas volgende week is er een eerste gesprek met de gemeente gepland, op dinsdag 28 augustus. Nadat de gemeenteraad al heeft beslist over de aankoop van het complex. Want dat staat voor komende donderdag op de politieke agenda in Bergen op Zoom.

,,We maken ons zorgen. Over onze privacy. Over geluidsoverlast, over zwerfafval. Als er eerder met ons was gepraat waren onze zorgen misschien weggenomen. Nu hebben we vooral veel vragen'', zegt Dirk Hopmans namens de buurt. Hij sprak maandagavond de Bergse gemeenteraad toe. Die hield een oriënterende bijeenkomst over de aankoop van het suikerlab. En die vergadering vond plaats in dat complex. Zodat raadsleden er een keertje konden binnenkijken.

Dirk Hopmans aan het woord.

Bewoner Hopmans peilde vorige week tijdens een rondje langs de huizen rondom het suikerlab de mening van de buurt. En ontdekte dat heel wat bewoners zijn geschrokken van de plannen pal naast hun deur. Plannen waarover ze alleen maar via de krant kennis van hebben kunnen nemen. ,,Ze waren vooral verrast dat het nu al zover is dat tot koop wordt beslist.''

We hebben vooral veel vragen

In het suikerlab is een agrofoodcentrum gedacht door de gemeente. Waar studenten van HAS Hogeschool, ROC West-Brabant, bedrijven uit de agrofood, onderzoekers, universiteiten samen gaan werken. Het pand staat te koop sinds het Instituut voor Rationele Suikerproductie naar Dinteloord vertrok. Bergen op Zoom ziet met de komst van HAS-studenten een langgekoesterde wens in vervulling gaan om hbo'ers binnen te halen. En zo een studentenstad te worden.

,,Aan het IRS hadden we jarenlang een hele rustige buur'', zegt Hopmans. ,,Nu weten we niet wat ons te wachten staat. Gaat de poort aan de Zuidzijde Haven open als in- en uitgang voor het complex? Hoeveel auto's gaan er parkeren? Hoeveel studenten kunnen we verwachten? Wat voor opleidingen komen er precies. Het is niet niks wat er gaat gebeuren.''

