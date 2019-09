Bunkers, branden en meer oorlogsverhalen op route Gezinsfietstocht Woensdrecht

Het 30 kilometer lange traject is door Bertus van Gils uitgestippeld aan de hand van vier boeken over de Slag om Woensdrecht. ,,Er valt zo veel te vertellen. Achterop de routekaart staat in het kort wat er bijzonder is aan een locatie. Van een Duitse telefoonkabel die nog in de grond ligt en door KPN wordt gebruikt tot de plek waar de zo mooie, oude kerk van Huijbergen stond die helemaal kapot is geschoten.”

‘Verwoeste hoek’

Boerenmarkt, Natuurmonumenten, Tummers en brandweerkazerne

Fietsers kunnen ook halt houden bij de Boerenmarkt in Woensdrecht, Natuurmonumenten aan de Abdijlaan te Ossendrecht en het prijswinnende bedrijf Tummers in Hoogerheide. De start is tussen 10.00 en 11.30 uur bij café De Boulevard in Hoogerheide.

Muziek, versnaperingen en een bevrijdingsspeld

Circa 700 deelnemers verwacht

,,We rekenen op zo'n 700 deelnemers”, zegt Van Gils. Kaarten à 3,50 euro zijn tot en met 25 september verkrijgbaar bij Primera Van Elzakker en café De Boulevard in Hoogerheide, fietsenzaak Pijnen en café De Boulevard te Ossendrecht, Fietsshop Guns in Putte, de Spar in Huijbergen en de cafés Non Plus Ultra en Het Hoefijzer in Woensdrecht.