Buitengebied van Bergen op Zoom aan de glasvezel

BERGEN OP ZOOM - Het is zover. De aanleg voor het glasvezelnetwerk is gestart. Volgend jaar hebben 2.200 huishoudens in het buitengebied van Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Halderberge de beschikking over razendsnel internet.

Bij brasserie de Berk bij de Heide in Bergen op Zoom is woensdagmiddag door de vier wethouders de officiële aftrap gegeven voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.

In totaal gaat 445 kilometer glasvezelkabel de grond in. Plus nog eens 65 kilometer in de tuinen van de 1.400 deelnemers, vertelt projectleider Jan Spapens. ,,Dat is zo’n 74 procent van de in totaal 2.200 adressen.”

Razendsnel internet

Begin volgend jaar moet het glasvezelnetwerk klaar zijn. En dan beschikken alle adressen in het buitengebied over razendsnel internet. ,,Straks kun je gewoon Netflix kijken en tegelijkertijd internetten”, zegt Albert Engelen uit Kruisland. Een van de ambassadeurs voor snel internet.

Nu is internetten in het buitengebied een drama, stelt Anneke Veraart uit Nieuw-Vossemeer. ,,Wij hebben een akkerbouwbedrijf. Regelmatig valt de verbinding weg. Of hebben we onvoldoende snelheid voor de programma’s waar wij mee werken. Eindelijk gaat het veranderen.”

Ook Bob Muhlnickel uit het buitengebied van Moerstraten kan niet wachten tot hij beschikking heeft over een glasvezelverbinding. ,,Als belegger heb ik een snelle internetverbinding nodig.”

Stroomversnelling

De eerste adressen in het buitengebied hebben dit jaar nog de beschikking over een verbinding van 500 tot 600 Mb per seconde. Glasvezel Buitenaf zorgt voor de aansluiting. En sluit 24 adressen per keer aan. Kabelaanbieders Caiway en Delta zorgen straks voor de verbinding.

,,Dit is het resultaat van goed samenwerken”, zegt wethouder Hans Wierikx van de gemeente Halderberge. ,,Samen zonder de ambassadeurs hadden we dit niet voor elkaar gekregen. Het zit nu echt in een stroomversnelling.”