Buiten zwemmen? Dat doen leden van deze groep ook in de winter!

FacebookgroepenActief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag de groep: Open Water Zwemmen Noord Brabant met 168 leden.

Wie denkt dat de groep Open Water Zwemmen Noord Brabant tijdelijk stil ligt in de winter, heeft het mis. Toegegeven, het aantal berichten en aantal actieve zwemmers is even wat minder, maar een groepje enthousiastelingen blijft stug doorzwemmen.

Zwemmen in de Galderse Meren

Stefan van der Zande uit Ossendrecht is al een tijdje openwaterzwemmer. Sinds dit seizoen is daar winterzwemmen bijgekomen. Elke zondag treedt hij samen met een x-aantal andere zwemfanaten aan om een verfrissende duik te nemen. Ook afgelopen weekend, in de Bredase Galderse Meren. Een filmpje van deze ochtend is terug te vinden op de groepspagina. ,,Het voordeel van de Galderse Meren is dat er genoeg plek is om afstand te houden van elkaar in deze tijd”, verduidelijkt hij.

Quote Voor de veiligheid moet je iemand op de kant hebben om overzicht te houden Stefan van der Zande, openwaterzwemmer Openwaterzwemmen doe je nooit alleen, volgens Van der Zande. ,,Voor de veiligheid moet je iemand op de kant hebben om overzicht te houden. Ook zwemmen we altijd met een zwemboei om ons middel. Mocht je in de problemen komen, dan heb je daar steun aan en kunnen mensen je gemakkelijk zien.”

‘Heel verfrissend’

Maar wat is er dan zo leuk aan zwemmen in open water met dit weer? ,,Dat vraag ik me ook elke zondagochtend af”, zegt Van der Zande heel eerlijk. ,,Maar als ik weer geweest ben, dan voelt het altijd wel weer heel verfrissend.”

Op de berichtenpagina van de groep staan veel foto’s en video's die de zwemmers maakten na afloop van een verfrissende duik. Verder is er ruimte voor vragen van leden. Zoals Tabitha, die op zoek is naar geschikt zwemwater in de buurt van Heeze. Dat (b)lijkt er niet te zijn, maar in het meer van Helmond – Berkendonk schijn je prachtig helder water te vinden. De bereikbaarheid van de parkeerplaatsen nabij de eerder genoemde Galderse Meren is de laatste maanden een terugkerend issue.

Een relatief kleine facebookgroep, met een harde kern bikkels (m/v) en zwemfanaten. Ze staan open voor iedereen die de handschoen, of in dit geval handdoek, op wil pakken.