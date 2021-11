Buiten les krijgen, dat kan binnenkort in Steenbergen: ‘Kinderen leren beter als ze buiten zijn’

En zo kwam Leonie ten Hove van In4outdoor in beeld. Want zij weet alles over hoe kinderen zich buiten kunnen ontwikkelen. Ze heeft in coronatijd 1,5 jaar lang kennis opgedaan bij scholen in Finland. ,,Scandinavië is koploper op het gebied van onderwijs. Kinderen leren er spelend en zijn veel buiten. Hoe kunnen we dat ook hier invlechten? Nou, met een buitenleslokaal. Die komt er.” Als een van de eerste in Nederland, zegt ze.