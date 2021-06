Buiten de Veste in Steenbergen wordt 22 nieuwe woningen rijker

STEENBERGEN - Woonwijk Buiten de Veste in Steenbergen wordt 22 woningen rijker. Dinsdagmiddag tekende SoMa Vastgoed in het gemeentehuis voor project de Ravelijn, waarvan de bouw in juni volgend jaar moet plaatsvinden. De twee-onder-een-kap-woningen en levensloopbestendige woningen gaan volgende maand alvast in de verkoop.

Quote We hebben ons gericht op mensen uit de gemeente, minder op mensen van buitenaf Michiel van Dongen SoMa, een samenwerkingsverband tussen bouwbedrijf Maas-Jacobs uit Zundert en Somnium uit Rijsbergen, bouwt in meerdere faseringen. Voor de nieuwe woningen in Buiten de Veste is volgens projectontwikkelaar Michiel van Dongen gekozen voor wat duurdere architectuur. Zo wordt er samengewerkt met Omni Architecten en krijgen de huizen witgrijs en brons metselwerk.



,,Het worden tien twee-onder-een-kap-woningen en twaalf levensloopbestendige woningen. We hebben gekozen voor lokale doorstroming, daar is deze mix goed voor. We projecteren ons op de lokale koper. We hebben ons gericht op mensen uit de gemeente, minder op mensen van buitenaf”, legt Van Dongen uit.

Melange van woningen

SoMa zit momenteel in de derde fase. Eerder bouwden ze al twee-onder-een-kapwoningen in Buiten de Veste aan het Bastion en de Waterlinie en levensloopbestendige woningen aan de Oosthavendijk. ,,In heel de wijk zit een melange van woningen”, vertelt de projectontwikkelaar.

Quote Het was ook de gemeente die ons vroeg iets meer dan standaard woningen weg te zetten Michiel van Dongen

Het tekenen op het gemeentehuis was dan ook meer een officiële aangelegenheid. ,,Een moment van bevestiging dat de gemeente Steenbergen ons weer het vertrouwen geeft om deze samenwerking aan te gaan. Het was ook de gemeente die ons vroeg iets meer dan standaard woningen weg te zetten. Daarom hebben we gekozen om samen te werken met Omni Architecten. We hebben al eerder met hen samengewerkt en we weten dat we met hen qua architectuur net iets meer kunnen aanpakken.”

Vraagprijs

Het is nog te vroeg om de gemiddelde vraagprijs te bepalen. Halverwege juli gaan de woningen in de verkoop en de bouw zal naar verwachting volgend jaar in juni starten. ,,We zijn de laatste zaken nog aan het afronden. Mensen die geïnteresseerd zijn in een van de woningen kunnen zich inschrijven, dat gaat al vrij hard. We merken dat het veel mensen zijn uit de gemeente Steenbergen en omgeving, dat vinden we leuk om te zien.”