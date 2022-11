Bubbels bij vernieuwde lunchroom Colweghe, én al aanpoten voor de kerstmarkt: ‘Heel leuk werk’

Alle seinen op rood voor woningbouw: ‘Die 900.000 huizen komen er never nooit niet’

OOSTERHOUT - Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) zegt er nog altijd heilig in te geloven. 900.000 nieuwe woningen in negen jaar tijd, waarvan 130.000 in Brabant, om de woningnood op te lossen. Maar West-Brabantse bestuurders twijfelen en projectontwikkelaars en bouwbedrijven zijn ronduit sceptisch. ,,De minister steekt zijn kop in het zand.”

27 november