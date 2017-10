BSD voelt wel wat voor wietteeltplan kabinet en wil proef via Philip Morris

Kenniscentrum

Begin 2015 stuurde de fractie een brief aan het college. BSD toen: ,,Philip Morris is een grootheid in de tabaksindustrie en zou als deskundige op het gebied van tabaksteelt en verwerking van tabak tot eindproduct een vooraanstaande rol kunnen vervullen bij de totstandkoming van een kenniscentrum in Bergen op Zoom op het gebied van alternatieve pijnbestrijding. Een dergelijk kenniscentrum, met als doelstelling onderzoek te verrichten naar gebruik en de mogelijkheden van medicinale wiet, is er nu niet en zou uniek in de wereld kunnen zijn."