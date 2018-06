Thoolse Havendagen overweldi­gend

11:07 THOLEN - Meevaren in de buik van een haai, het hogerop zoeken tijdens een helikoptervlucht of een kijkje nemen in een marine boot. Met de Havendagen heeft Tholen er een nieuw hoogtepunt bij. Je kon zaterdagmiddag over de koppen lopen in de haven en in het centrum van Tholen.