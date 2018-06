BSD laat dossier zwembad De Schelp in Bergen op Zoom niet los

Zijn de twee bouwplan­nen in Poortvliet nu wel of geen concurren­tie?

21 juni THOLEN - Is het nieuwbouwplan aan de Deestraat in Poortvliet nu wel of geen oneerlijke concurrentie van het particuliere project Onder de Molen in datzelfde dorp? De gemeenteraad in Tholen raakte er donderdagavond niet over op één lijn, maar gaf wel groen licht aan het plan-Deestraat.