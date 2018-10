BSD: ‘Kwaliteit niet bepalend bij bouw De Schelp’

Van der Kallen: ,,Het beschikbare budget is een ernstige beperking geweest om tot een kwalitatief zwembad te komen. Een deel van dat geld was al gebruikt voor het maken van een bestek wat uiteindelijk helemaal niet is gebruikt‘’, schrijft Van der Kallen in een brief aan het Bergs gemeentebestuur. Van der Kallen baseert dat op één van de stukken die hij met een wob-procedure opgevraagd heeft. ,,Die geven een inkijkje in de manier waarop werd gedacht. Daar staat onder meer ‘Binnen de projectorganisatie zal ernaar gestreefd worden een optimale kwaliteit te bereiken binnen de budgettaire kaders.’ Dus niet de kwaliteit was bepalend, maar het beschikbare budget.‘’

‘Verbijsterend’

Verder is het volgens Van der Kallen ‘onmogelijk om te komen tot een reëel oordeel over de kwaliteit bij oplevering', omdat er een duidelijke verantwoording van meer- en minderwerk ontbreekt. Ook noemt hij het 'verbijsterend’ dat er amper wat is gedaan met aanbevelingen van een TNO-onderzoek dat in opdracht van de gemeente in het begin van het nieuwe millennium is uitgevoerd. Daarin zou al gewezen worden op de risico's van de RVS-onderdelen.