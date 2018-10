Brutale straatroof in Steenbergen: jongen (18) uit Halsteren bedreigd met wapen

Zeldzaam toneelstuk A.M. De Jong keert letterlijk weer door Roosen­daals Toneel

11:30 ROOSENDAAL/NIEUW-VOSSEMEER - Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn: uitgerekend op de 75e sterfdag van A.M. De Jong (op 18 oktober 1943 vermoord door Nederlandse SS'ers) krijgt het museum in Nieuw-Vossemeer ter nagedachtenis aan de bedenker van onder andere Merijntje Gijzen een zeldzaam toneelstuk van de schrijver overhandigd. De titel? 'Een held keert weer'.