'Brug Ravelijn in Bergen op Zoom te smerig om over te lopen'

BERGEN OP ZOOM - Normaal gesproken is de drijvende brug van Le Grandstraat naar het Ravelijn een 'aparte beleving', nu lijkt het meer op een vogelpoephindernisbaan. Er lag zondagmiddag zelfs zoveel, dat de route van de wekelijkse rondleiding rond en in het vestingwerk werd aangepast. 'Die burg is te smerig om u daaroverheen te laten lopen', zei rondleider Sjaan Withagen tegen het clubje geïnteresseerden.

De rondleiding begint bij de poort aan de kant van Korneel Slootmanslaan. Klokslag 13.00 uur loopt Withagen over de brug en begint met vertellen. Over de historie van de vesting, gebouwd in de 18e eeuw, ontworpen door Menno van Coehoorn. De witte stenen in de muren? Dat is waar ze hebben gerestaureerd, waar de oude boomwortels de stenen kapot maakte. 'Maar waarom staat er eigenlijk boven de poort 1932?' vraagt een oplettende bezoeker. "Nou, toen werd die brug aangelegd", zegt Withagen. "Tot die tijd was het alleen toegankelijk per bootjes, zo ging vroeger ook de bevoorrading."

Oplossing

Uiteindelijk loopt de groep om het vestingwerk heen, om uit te komen bij de opvallende drijvende brug. Bezaaid met ganzenpoep. En draaien we weer om richting de Korneel Slootmanslaan, om via die brug tóch het eiland op te komen. Veel willen de vrijwilligers van Stichting Bezichtiging Monumenten Bergen op Zoom niet over de poep kwijt, wel blijkt dat de gemeente nu iedere zaterdag de brug schoonmaakt. Om daarna weer ondergepoept te worden. 'Nu moeten we nog naar een oplossing zoeken.'

Powerpointpresentatie

Wanneer we op de fortificatie zijn loopt de groep naar beneden, richting de kazematten. Daar volgt een powerpointpresentatie met meer uitleg over de vesting. Hoe het gebouwd is in het Nieuw Nederlands Vestingstelsel, een door Van Coehoorn bedachte stijl die uiteindelijk de standaard zou worden. Er is ook aandacht voor Bergen op Zoom zelf, bijvoorbeeld hoe de stadsmuren steeds werden uitgebreid. "Het was een prima, illustratieve rondleiding", zegt John van Opstal. Op vakantie in Bergen op Zoom, normaal woonachtig in Antwerpen. "Deze regio heeft een lange, boeiende geschiedenis, waar je op deze manier een stukje van ontdekt." De rondleidingen zijn iedere zondagmiddag om 13.00 en 15.00 uur voor drie euro per persoon.