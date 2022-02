Brouwer over hoge bierprijs: 'Je mag nu blij zijn als je voor drie bier een tientje betaalt’

in liefdevolle herinnering ‘Geert Mulders (1944-2016) is met een glimlach op zijn gezicht gestorven’

HOOGERHEIDE - De 5 jaar geleden gestorven Geert Mulders lachte altijd. Voor echtgenote Corrie is hij nog alom aanwezig. ,,Letterlijk. Zijn as draag ik mee in het hartje om mijn nek.”

8 februari