Broodnijd door derde bakker binnen 450 meter in Halsteren? ‘Welnee’

Achter glas Coronaslak als symbool voor de bizarre tijd waar we langzaam doorheen kruipen

16 april Hij is al weken aan huis gekluisterd. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn komt Peter de Jong uit Hoogerheide nergens meer. Ja drie keer per week haalt hij de was bij woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom. Daar woont zijn vrouw die dementerend is. ,,Dat is nu mijn uitje”, klinkt het droog.