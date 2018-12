Bronzen paarden terug in winkelcentrum de Gagel: ‘Nooit gedacht dat ze nog terug zouden komen’

Het kunstwerk de Paarden van Henk Göbel (1941-2010), stonden sinds 1975 in het hart van het winkelcentrum aan de Holleweg. Zes jaar geleden gaat het bijna mis. Het dievengilde zet de zaag in de poten. Uit voorzorg haalt de gemeente de paardjes weg. En verdwijnen ze in het gemeentelijk depot. In afwachting van restauratie en terugplaatsing. Dat gebeurt niet.

Lassen

,,De paardjes waren er slecht aan toe", zegt kunstenaar Peter Pel. ,,Overal beschadigingen. De gaten zaten er in. Dagen zijn we bezig geweest met het herstellen van de poten. Die hebben we opnieuw moeten lassen." Peter Pel vormt samen met beeldenkunstenaar Gerard Fransen de Beeldenwacht. De twee hebben de restauratie uitgevoerd. Net zoals ze dat deden met de geitjes op de Boulevard.

Quote De paardjes waren er slecht aan toe. Peter Pel, kunstenaar

Het opknappen heeft in totaal zeven dagen geduurd. Met tussenpozen is op de gemeentewerf aan de paardjes gewerkt. Maandagochtend zijn ze teruggeplaatst. Aan de paardjes is niet te zien dat ze zijn gerepareerd. Ze ogen als nieuw. ,,De buitenkant is meerdere malen gepatineerd", zegt Pel. ,,Dat is een versneld oxidatieproces waar een typische bruine kleur door ontstaat.”

Speciale lijm

Om diefstal te voorkomen, is het kunstwerk goed beveiligd. Met dikke tapeinden en speciale lijm verankeren ze de poten. ,,Die komen niet meer van hun plek", zegt Gerard. Bewakingscamera's op vier hoeken moeten dieven afschrikken. ,,We gaan er goed op letten", zegt Tilly Voll van stomerij De Gagel. ,,Wat zijn we blij dat ze terug zijn. Het geeft het winkelcentrum weer smoel.”

Met de paardjes terug op hun plek, zijn Fransen en Pel nog niet klaar. ,,Bij de gemeente liggen nog zoveel kunstwerken in opslag. Het volgende project is de krab van Kijk in de Pot. Die wordt nog dit jaar onder handen genomen. Niet door ons, want het ding weegt ruim duizend kilo. De restauratie daarvan wordt uitbesteed.”