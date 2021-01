Bromfietser (21) zwaargewond bij ongeval in Ossendrecht

Drie West-Brabanders over waarom dit hun jaar wordt: ‘Als je een droom hebt, moet je ervoor gaan’

4 januari 2020 is afgesloten en we zijn begonnen aan een gloednieuw jaar. Tijd om de doelen, wensen en aankomende hoogtepunten op een rijtje te zetten. Deze West-Brabanders gaan positief het nieuwe jaar tegemoet en vertellen over wat zij willen bereiken in 2021.