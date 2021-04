Broer en zus openen sushirestaurant in Bergse Stationsstraat: eerst bezorgen, later ook zitplaatsen

Ze zijn jong, maar niet onervaren. ,,Onze ouders hebben Chinese restaurants in binnen-en buitenland, wij zijn opgegroeid in de zaak”, vertelt Lea Wu. ,,Leon en ik zijn net klaar met onze studie, ik heb bedrijfskunde gestudeerd en hij accountancy. Dus vullen we elkaar goed aan. We hebben ook vrienden en familie geholpen met het opstarten van een zaak. Tot we in coronatijd dachten: waarom doen we het eigenlijk niet zelf?”