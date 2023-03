Britt en Denise openen een kapsalon: 'We kennen elkaar eigenlijk nog maar drie jaar'

indebuurt.nlStel je voor: je werkt als kapster in een salon en kan het goed vinden met je collega. Je droomt allebei van een eigen zaak. Wat dan? Britt van der Veren (34) en Denise van Steenpaal (36) besloten er samen voor te gaan en openden Haaratelier Goud in Bergen op Zoom.

Een gouden glittermuur, chique zwarte wandkasten, vazen vol zijden bloemen en sierlijke letters op het raam. De salon in de Lievevrouwestraat ademt rust en luxe. “Dat is ook precies wat we willen zijn”, vertelt Britt. “Een intieme, persoonlijke salon. Echt momentje voor jezelf, even weg van de dagelijkse rompslomp.”

Goede vriendinnen

De collega’s en vriendinnen kennen elkaar nu drie jaar. “We waren allebei in loondienst bij dezelfde salon”, zegt Denise. Britt knikt: “Vanaf het eerste moment hadden we een goede klik.” Samen een zaak openen was volgens de dames een logische stap. “Plus: in mijn eentje voor mezelf beginnen, dat zou ik nooit doen”, aldus Denise. “Dat lijkt me heel saai.”

Volledig scherm Het pand in de Lievevrouwestraat is grondig verbouwd. | Foto: indebuurt

London

Wat meteen duidelijk was, was dat de kapsalon in Bergen op Zoom moest komen. Beide dames wonen er namelijk. Denise: “We gingen op zoek naar een mooi pand en toen kwam deze locatie in de Lievevrouwestraat op ons pad.” Volgens Britt waren ze op slag verliefd op het monumentale pand ‘London’. “Maar het was nog wel een hele klus om het te verbouwen. Van elektra tot leidingen: alles is vernieuwd. Dat was meer werk dan gedacht.”

Goud

Wat ook even duurde, was het bedenken van een naam voor de salon. “We wilden iets dat makkelijk te onthouden was”, vertelt Britt. “Van goud houden we allebei en er is veel kunst hier in de buurt: van galerij tot ateliers. Toen we dit pand voor het eerst zagen, kwamen we op Haaratelier Goud. Dat past er ook echt bij. Het plaatje was compleet.”

Volledig scherm Bij wie ze zelf hun haar laten doen? “Bij elkaar natuurlijk!” | Foto: indebuurt

Persoonlijke aanpak

Een persoonlijke aanpak staat bij Haaratelier Goud voorop. Britt: “Echte aandacht, geen geroezemoes om je heen, lekker tijd voor jezelf met een koffie en een boekje. Dat is waar wij voor staan.” Inmiddels is de salon ruim twee weken open. “En wat voelen we ons welkom”, vertelt Denise. “We kregen zoveel bloemen, de salon stond helemaal vol.”

Het was zelfs zo druk dat de dames besloten om de eerste maand zes dagen per week open te gaan. “Anders moest iedereen te lang wachten op een plekje. In april gaan we terug naar de normale openingstijden.”

Liefde voor het vak

De eerste druktegolf en vele knipbeurten hebben hun liefde voor het vak alleen nog maar groter gemaakt. “Iedereen vraagt altijd wat ik het leukste vindt aan kapster zijn”, zegt Britt. “De afwisseling maakt het leuk. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit iets anders ga doen. Want de liefde voor het vak, die zat er al vroeg in. In groep acht was ik degene die voor de schoolmusical ieder zijn haar deed.”

Denise denkt net zo over het vak. “Ik heb voor ik kapper werd een opleiding grafische techniek gedaan. Maar de hele dag achter de computer zitten, dat was echt niets voor mij. Zestien jaar later is dat nog steeds de juiste beslissing geweest. En nu met een eigen salon. Mooier kan het eigenlijk niet.”

