Britse milieuactivist fietst van Engeland naar Australië en maakt tussenstop in Bergen op Zoom

8:30 BERGEN OP ZOOM - Door een brand in een schuur is dinsdagavond een ravage ontstaan in een achtertuin van een huis in Bergen op Zoom. De woning raakte eveneens beschadigd door de brand. Ook raakten vier andere tuinen in de Meidoornlaan beschadigd door de vlammen.