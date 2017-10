Briljante gast op diamanten bruiloft in Woensdrecht

VideoWOENSDRECHT - Dat het een heuglijke dag zou worden, stond gisteren al vast voor Frans (94) en José Hopmans (80), die in Woensdrecht hun 60-jarig huwelijk vierden. Maar dat Jan Könst (68), die in de jaren zestig stage liep op hun boerderij in Hoogerheide, overgekomen was uit Canada, gaf de diamanten bruiloft extra glans.

,,Je hebt me bedonderd”, schaterlacht Frans Hopmans wanneer in de feestzaal bij café Non Plus Ultra oud-stagiair Jan Könst plots achter hem opduikt als verrassende gast. De man die als tiener stage bij hem liep, maar nu al 37 jaar een aardappelhandel runt in Canada, had hem pas nog gebeld. Om hem feliciteren met zijn 94ste verjaardag, en om te melden dat hij helaas niet op het feest kon komen.

Dochter Marianne van der Pol-Hopmans had het ‘complot’ voor haar ouders gesmeed met de goedgebekte Noord-Hollander, die ruim een halve eeuw geleden in West-Brabant belandde en er nog graag terugkeert. ,,Hij kent alle families en polderweggetjes nog altijd beter dan ik”, zegt broer Chris Hopmans.

Spraakwaterval

Even voor het bruiloftsfeest, aan de keukentafel bij Marianne, komt de spraakwaterval uit Hoofddorp al los. ,,Mijn broer was naar de HBS in Oudenbosch gestuurd. Via de broeders daar hoorden mijn ouders dat de lagere landbouwschool in Hoogerheide extra leerlingen nodig had voor haar voortbestaan.”

Vader Könst, die in de Haarlemmermeer aardappelrassen kweekte, leek het goed voor de ontplooiing van de jonge Jan dat hij op het internaat aan de OLV Ter Duinenlaan in Ossendrecht zou verblijven. ,,Ik moest bijgestuurd worden. Op de mulo was ik snel afgeleid, ik hoorde een vlieg landen in de klas.”

Zo kwam hij begin jaren zestig in Ossendrecht terecht. ,,Tussen honderden jongens van de technische school die ook intern zaten.” Voor lessen ging hij op de fiets naar de landbouwschool in Hoogerheide. ,,René Pijnen zat daar toen ook.”

Könst liep eerst stage bij boer Vermeir aan de Aanwas in Ossendrecht, later drie jaar bij Hopmans. De jonge stagiair had snel een klik met José (‘mijn tweede moeder’) en Frans. ,,Hij las veel, waardeerde mijn werk en stond open voor nieuwe dingen.” De ondernemende Jan kon er zijn ei kwijt.

Raar idee

Volledig scherm José Hopmans en Frans Hopmans vierden maandag hun 60-jarig huwelijk in Woensdrecht. In hun midden oud-stagiair Jan Könst, die in de jaren zestig bij hen op de boerderij in Hoogerheide werkte en nu uit Canada over was waar hij al 37 jaar woont en werkt. © Peter De Brie ,,Ik moest voor de kalveren emmertjes melkpoeder opkloppen. Daar kreeg ik lamme handjes van. Dus stelde ik voor om met een dompelaar water te verwarmen in een snelwasser. Melkpoeder erbij, dat ding laten draaien, en klaar. Veel sneller. Raar idee, maar Frans deed het wel.”



Tussen de jongens op het internaat werd zijn aanpassingsvermogen getest. ,,Daar ben ik als mens gevormd en heb ik veel geleerd. Voor mijn gevoel ligt mijn jeugd dan ook in Ossendrecht en Hoogerheide, niet in de Haarlemmermeer.”



Hij roemt directeur Schrauwen van de landbouwschool en broeder Reginald van het internaat. ,,Straf kreeg je nooit, soms wel een goed gesprek.” Want af en toe kwam hij te laat terug op het internaat. ,,Dan was ik onderweg blijven hangen bij boer Hendriks aan de Putseweg, want die had mooie dochters.”



In het gezin Hopmans werd hij geaccepteerd. ,,Ik mocht vaak blijven eten na het werk.” Het ontlokt Frans en José dezelfde anekdote. ,,Dan belde Jan het internaat dat hij het zo druk had bij ons. Maar na het eten ging ie met de buurjongens aan brommers sleutelen.” Die ondeugd bleek geen probleem. ,,Want hij was altijd vrolijk en werkte hard”, aldus Frans. ,,Alsof hij er een van ons was”, zegt José. ,,Daarom vinden we het zo leuk dat ie op ons feest is.”



In 1979 emigreerde Könst met zijn vrouw Elly naar Outlook Saskatchewan, dé landbouwprovincie van Canada. Ze begonnen met niks, maar verwierven 700 hectare land en zetten de Dutch Potato Farm op. Het levert een zoveelste verhaal op. Könst kocht zijn kisten immers in Woensdrecht bij Frank van der Pol, de man van Marianne Hopmans.

