Bril met technische snufjes maakt leven verpleegkundige een stuk makkelijker

BERGEN OP ZOOM - Een specialist die live meekijkt met een verpleegkundige om zo op afstand een diagnose te stellen van hoe het met een patiënt gaat. Dat is kort en goed de kern van een proef waarmee zorgorganisatie tanteLouise in januari begint in woonzorgcomplex Onze Stede in Steenbergen.

Augmented Reality-bril

Een aantal verpleegkundigen wordt uitgerust met een Augmented Reality-bril. Ze kunnen daarmee informatie oproepen die naar believen op de bril verschijnt, maar ook een live-verbinding leggen met een specialist als ze twijfelen of zijn hulp nodig is. ,,Denk aan wondverzorging. Als een verpleegkundige twijfelt over de behandeling, wordt nu de hulp van een specialist ingeroepen. Die moet vaak een half uur heen en een half uur terugrijden om een diagnose te stellen. Of de cliënt moet die afstand afleggen. Doordat de specialist meekijkt, besparen we tijd en bieden we tegelijk meerdere vormen van zorg aan op een locatie", zegt directeur Conny Helder van tanteLouise.

Helder benadrukt dat het om een proef gaat en dat de bril zeker niet in alle gevallen wordt ingezet. Helder: ,,Als er sprake is van een acute situatie, dan zetten we uiteraard meteen specialisten in. Het gaat nadrukkelijk om gevallen waarin er twijfel is. We hebben al het een en ander uitgetest en kiezen nu voor een proef om te zien hoe het bevalt."

Gebruiksvriendelijkheid

De pilot moet ook licht werpen op de gebruiksvriendelijkheid van de bril. Wat Helder betreft is dat ook een belangrijker voorwaarde voor een uitbreiding van de proef. En een eventuele uitrol naar de andere locaties van tanteLouise in West-Brabant. ,,De bril moet goed werken en de verpleegkundigen moeten er als het ware intuïtief en soepel mee weten om te gaan. Dat zal zeker in het begin niet zo zijn, reden dat we er wel een wat ruimere tijd mee testen."

Voorloper