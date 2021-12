Brieven van lezers aan hun nageslacht: ‘Ik hoop dat de wereld vriendelijker zal worden’

KerstspecialWat wilt u de volgende generaties meegeven over het jaar 2021? Wat hoopt u voor de toekomst, waar maakt u zich zorgen om? Wij vroegen u om hier een brief over te schrijven. Eentje die uw nazaten pas in de verre toekomst lezen.

Dat leidde tot mooie, persoonlijke en hoopvolle bijdragen. Op deze pagina’s een selectie van al die inzendingen. Lees hier de eerste serie brieven terug.

Lieve Adam,

Wij kennen elkaar niet, je bent mijn achterachterkleinkind. Ik schrijf deze brief in jouw verleden, 100 jaar terug. 2021. Het jaar waarin we bleven worstelen met ‘hét virus’, Covid-19. Een jaar eerder legde dat de hele wereld plat. Eerst dachten we dat het maximaal een paar maanden zou duren. We vertrouwden op de wetenschap. We zaten er naast; ook in 2021 bleef corona in de wereld.

Dit virus bracht veel ellende. Mensen gingen er dood aan, of werden heel ziek. Hele sectoren in Nederland gingen dicht, we droegen mondkapjes, kinderen kregen thuis online onderwijs. Er was veel negatieve impact op ons dagelijks leven, overal.

Maar Adam, tussen al het negatieve gebeurde er in 2021 ook iets moois. Dat was het jaar daarvoor al gestart, maar juist dit jaar begonnen we er écht de noodzaak van in te zien. Júist omdat de impact van corona zo groot was op ouderen, op mensen die hun baan verloren of op gezinnen die te maken kregen met verlies.

Quote We keken weer meer naar elkaar om. We hielpen de oudere, verderop in de straat. We brachten boodschap­pen naar dat quarantai­ne-ge­zin

Weet je wat dat mooie was?

We keken weer meer naar elkaar om. We hielpen de oudere, verderop in de straat. We brachten boodschappen naar dat quarantaine-gezin. We gaven muzikale cadeautjes aan bejaardentehuizen. We kregen weer respect voor de mensen die zich dagelijks voor onze gezondheid inzetten. We kregen weer oog voor de behoeftes van mensen om ons heen.

En Adam, ik voel me daar goed bij. Ik ben altijd een idealist geweest. Ik droom al jaren van een maatschappij waarin iedereen het goed heeft én waarin we anderen helpen. Ik schrijf er over op WorldSupporter.org. Ik probeer dagelijks wat voor een ander te doen. En jij hebt in de geschiedenislessen vast geleerd dat de maatschappij weer prettiger werd, in de jaren na 2021.

Veel groeten van je overovergrootvader,

Koert Hommel, Breda

zo bijzonder

mijn achterkleinkind

lief meisje Je bent

geboren in een vreemde tijd

met ongebruikelijke woorden

corona, avondklok, vaccinatie,

mondkapjesplicht, covid-zelftest,

winkel, horeca, sportschoolsluiting,

anderhalve meter afstand bewaren,

vandaag drieduizend besmettingen Quote Je bent geboren in een vreemde tijd met ongebruike­lij­ke woorden. Corona, avondklok, vaccinatie Hoe ziet jouw toekomst eruit? Ik wil je beschermen

je nog een tijdje zien opgroeien

mijn toekomst is veel korter dan die van jou Ik hoop dat de wereld

vriendelijker zal worden

dat je op mag groeien tot

een lief en mooi mens

zonder gevaren en bedreigingen Dan kan ik je met een gerust hart achterlaten Je overgrootoma, Elly Schepers-Corstjens, Oud Gastel

Lieve Krista,

Van harte gefeliciteerd! Ik staar naar die mooie verjaardagskalender, die zoals je weet nog steeds ouderwets aan de muur bij je opa en oma hangt. De datum straalt me tegemoet: 10 april 2044, Krista wordt 25! Vanmiddag komen wij graag die zelfgemaakte biotaart eten en geef ik je een hand en drie traditionele Brabantse kussen.

Wat ben ik blij dat dat nog steeds kan. Dat deden we ook, toen jij een peuter van twee was. Maar eigenlijk moesten we daar heel voorzichtig mee zijn vanwege… je-weet-wel. En gelukkig had jij daar allemaal geen erg in.

Nu is het iets uit een grijs verleden, maar toen wisten we er nauwelijks raad mee. Het leek alsof er geen eind aan kwam. Het leek een beetje op de situatie, toen je mama in het toenmalige Franciscusziekenhuis geboren was en je oma en zij niet naar huis mochten, omdat je oma niet kon plassen. En ik iedere avond na het bezoekuur weer naar huis met steeds die boodschappen: misschien over drie dagen, als het meezit nog twee dagen, in ieder geval niet voor het weekend...

Quote Tegen elkaar, als haringen in een ton, nat van het zweet, hangend om elkaars nekken. Voluit vals brullend, zoenend, kroelend

Het gebrek aan perspectief was moedeloosmakend. Maar gelukkig, net zoals je mama en oma na zestien dagen naar huis mochten, zo kwam als wat de UPC (Ultieme Persconferentie) te boek is komen te staan een week voor carnaval toch nog de bevrijdende mededeling, dat we eindelijk na twee jaar weer los konden gaan.

En dat hebben we ook gedaan, meer dan goed was. Tegen elkaar, als haringen in een ton, nat van het zweet, hangend om elkaars nekken. Voluit vals brullend, zoenend, kroelend. En een leut dat we hadden! Nou ja, daar weet jij alles van, want datzelfde jaar ben jij naar Tullepetaonestad verhuisd!

Tot vanmiddag en kus van je opa

Kees Roozen (61), Roosendaal

Voor Lucas, Terra, Ravian en Naomi, mijn kleinkinderen Volledig scherm Ter illustratie. © Jean Gouders Wat een raar jaar was dat, 2021, weten jullie nog? We hebben elkaar amper kunnen zien. Maar wat was ik blij dat we even wat ademruimte kregen in augustus. Toen werd ik 70. En dat konden we vieren met onze hele familie in mijn grote tuin. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als toen ik jullie weer om mij heen had en we een familietuin hebben aangelegd. Allemaal brachten jullie een zelfgekozen plant mee. Een plant met een reden. Dat heeft mijn hart zo blij gemaakt dat alles van het afgelopen jaar daarbij in het niet is gevallen. Een blijvende herinnering aan een vreemde tijd met een mooie boodschap. We horen bij elkaar en groeien samen verder. Dikke kus van oma Joocke. Joocke Scholte, Bergen op Zoom

Een brief voor mijn kleindochter

Lieve Jamie,

15 jaar en nog een heel leven voor je. Al denk je dat je al zoveel weet met je puberbrein, je begint nu pas veel te leren, te ontdekken en dat kan door vallen en opstaan. Maar dat is zo moeilijk in deze tijd.

Als je al ziet wat 2021 ons gebracht heeft. Meerdere lockdowns, thuis streamen met school, anderhalve meter afstand, mondkapjes en zoveel meer. Terwijl jij juist in clubjes samen wilt zijn. In de vakantieperiode mochten we weer iets meer en dan wil je helemaal los.

Quote Neem wel je verantwoor­de­lijk­heid met respect voor de medemens en pas goed op deze aardbol

Ook maak ik me zorgen over milieu en als je ziet hoe de mensen met deze aardbol omgaan... er is er maar één. Daarom wil ik wel adviezen meegeven voor de toekomst. Ik hoop dat je daar wat mee doet.

Leef en blijf sportief en gezond, zodat je trots op jezelf kan zijn en een positieve kijk op het leven krijgt. Vertrouw in jezelf en ga op je gevoel af, wat je ook wilt gaan doen. Neem wel je verantwoordelijkheid met respect voor de medemens en pas goed op deze aardbol.

Tot slot, wees vooral gelukkig en geef en ontvang veel liefde.

Dit samengevat in haiku’s:

Lief pubermeisje, kijk naar de toekomst

De wereld staat op z’n kop, wereld staat voor je open

Samen op afstand, lichtpuntjes stralen

Rina van Baal, Rijen

Lief kleinkind, Volledig scherm Ter illustratie. © Jean Gouders Ik hoop oprecht dat ik mee mag maken dat jij als mijn kleinkind het levenslicht ziet. Als je iets van mijn genen hebt, dan ben je een doorzetter, ambitieus en resultaatgericht. Je zult de wereld op je smalle schouders willen nemen, omdat je zoveel verschillende talenten hebt. Ik, jouw toekomstige oma, leef nu samen met jouw opa in spe, en met het meisje dat straks jouw moeder zal zijn, plus haar broertje, in coronatijd. Het sociale leven is lamgelegd, om mensen te beschermen tegen het coronavirus. Er zijn rellen op straat, zij die het niet eens zijn met de regels roeren zich. Soms lijkt het wel oorlog! De meesten nemen een prik tegen het virus, sommigen willen dat niet. Dat verdeelt de mensen. Wij hebben tijdens deze pandemie geleerd om naar het kleine geluk te kijken. Jouw opa noemt dat ‘het kleine plaatje’. Quote Wij hebben tijdens deze pandemie geleerd om naar het kleine geluk te kijken. Jouw opa noemt dat ‘het kleine plaatje’ We leerden dat geluk te omarmen in deze bange wereld. Te genieten van een wandeling met de hond, hand in hand met jouw mama. Tijd te maken om samen met haar ons huis vol te hangen met kleine lichtjes, terwijl we kerstliedjes zingen. Mijn ambitie en doorzettingsvermogen brachten me ver, lief kind. Ik heb bergen verzet en stenen verlegd en iets achtergelaten waar de komende decennia duizenden mensen van gaan genieten. Dat is iets groots. Tijdens de lockdowns, toen we nauwelijks ons huis uit mochten, niet naar de kapper, niet naar het theater en niet naar school, hebben we gemerkt dat ‘het kleine plaatje’ het állerbelangrijkste is. Hoeveel talent je ook hebt, wat je ook teweeg kunt brengen in deze wereld. Wacht nog maar even lieve kleine, en áls je dan het levenslicht ziet...Dan hoop ik dat wij er nog zijn om samen met jou veel kleine plaatjes te maken. Hilda Vliegenthart, Breda

Lieve Rens en Ryan,

Alvast gefeliciteerd met jullie verjaardag in 2121, als mannen van 100 en 103. Waarschijnlijk zijn jullie vitaal vanwege de sterk verbeterde preventieve zorg. Wij wensen jullie alle geluk, want jullie generatie en die van jullie ouders hebben de wereld gered. Alle crises van nu hebben jullie opgelost. Zo niet, dan wensen wij jullie heel veel sterkte om de wereld te herstellen.

Julie hebben rampen vanwege kernenergie, kernoorlog of klimaat overleefd. Misschien is Nederland dan onbewoonbaar, voor de helft onder water gelopen en voor de andere helft gedwongen ontruimd. Arme vluchtelingen zijn jullie niet, want in het machtige Groot-Europa zijn jullie overal welkom.

Maar zo’n ramp verwachten we niet voor jullie. Want nu al weten de landen hoe dat te voorkomen. Bovendien hebben ze er de middelen voor. Jullie hebben de tegenwoordige kortzichtigheid verloren en ook arme landen geholpen. Jullie positieve woede leidde tot de gewenste veranderingen. De negatieve primitieve woede die tot de huidige oorlogen leidden, hebben jullie uitgebannen.

Quote Wij wensen jullie alle geluk, want jullie generatie en die van jullie ouders hebben de wereld gered

Geniet lekker van het geredde klimaat, de natuur, diversiteit en jullie praktisch arbeidsloze inkomen vanwege de computerisering.

In jullie economie staan de menselijke waarden op de eerste plaats en niet de markt. Verschillen in inkomen zijn redelijk. De Europese staatsbank heeft de enorme schuldenberg van de burgers overgenomen en geeft de burgers kredieten met 0 procent rente, want de andere banken zijn afgeschaft.

Heel Europa is democratisch. Alle landen toetsen hun wetten aan de Europese grondwet. Democratie en rechtstaat gegarandeerd dus! Het lot bepaalt de volksvergadering en media mogen antidemocraten niet meer promoten. Maar laten we stoppen, want jullie weten het allemaal al in 2121. Fijne toekomst!

Jullie overgrootouders,

Jan en Ria Buuron, Bergen op Zoom