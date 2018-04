Brief uit 1599 keert terug in Bergen op Zoom

Zo ongeveer eindigt de brief die dominee Jacobus Baselius de jongere ruim 400 jaar geleden schreef aan zijn leerling en collega, Godefridus Cornelisz. Een bijzonder tijdsdocument. Dat recent in handen is gekomen van de Stichting Protestants Weeshuis Bergen op Zoom. Gekocht van een handelaar in oude documenten in Frankrijk!

De brief van Baselius

Googlen

Baselius. De derde dominee van de protestantse kerk in Bergen op Zoom. Hij was hier in het ambt van 1587 tot 1603. Van hem is weinig bekend. Een portret is er niet. En er is voorzover bekend verder weinig van hem bewaard gebleven. Wel is duidelijk dat hij in 1588 een boekje schreef over de belegering van de stad door de Spanjaarden. Googlen op zijn naam levert verder weinig op.

Prins Maurits

Toch was deze Baselius een man van naam. Veel meer dan een dominee in vestingstadje Bergen op Zoom. ,,Hij behoorde destijds tot de elite van de protestantse kerk in Nederland, was onder meer bevriend met prins Maurits van Oranje.''

Dat zegt historicus Jan Peeters. Niet voor niks inspireerde Baselius De Vierschaar tot het gelijknamige openluchtspektakel dat in 2006, 2007 en 2008 werd opgevoerd.

Weeshuis

De tip dat er een brief van deze Baselius bestond, kreeg Peeters van een bekende. Hij zag er meteen de waarde van in. En kwam via via bij de Stichting Protestants Weeshuis uit. ,,We besloten de brief te kopen'', vertelt voorzitter Ad Petermeijer. ,,Want Baselius heeft het weeshuis gesticht in 1597, in garnizoensplaats Bergen op Zoom waren toen veel wezen.''

Latijn

In de brief, in het Latijn van toen geschreven en inmiddels vertaald door classicus Jaap Dekker, condoleert Baselius zijn leerling Godefridus met het overlijden van zijn moeder. In de taal van toen overlaadt Baselius de overledene met lofbetuigingen, maar laat als diepgelovig mens ook doorschemeren dat ze eigenlijk beter af is: ,,In de hemel zijn een beter lot en leven ons voorbereid. Als een van de gelukkige hemelbewoners kijkt ze nu neer op de wereld.''

In het Latijn staat voor wie de brief bestemd was: Godefrido Cornelii oftewel Godefridus Cornelisz.

Legerpredikant

,,Doordat hij de brief uit Zaltbommel verstuurde naar Bergen op Zoom weten we nu dat hij daar als legerpredikant optrad. Zo betrokken was hij bij de protestantse zaak. We wisten dat hij dat deed. Maar niet waar. De brief is een week nadat de Spanjaarden de belegering van Zaltbommel opgaven verstuurd naar Bergen op Zoom'', legt Jan Peeters uit. En meegegeven aan een koopman die als postbode diende.

Goed bewaard

De eeuwenoude brief is buitengewoon goed bewaard gebleven. ,,Vaak is de inkt verbruind, maar dat is hier niet het geval.'' Hoe ie in Frankrijk terecht is gekomen is een volkomen raadsel. Inmiddels is het historische document professsioneel ingelijst. ,,De komende maand kunnen geïnteresseerden 'm zien in de Ontmoetingskerk, elke maandag- en dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur'', aldus Petermeijer. Daarna gaat het document het archief in.