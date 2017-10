'Brief Bergse college kan beter naar bestuur ABP'

Veiligheid

Het college plaatst een aantal vraagtekens in zijn schrijven over de beleggingsportefeuille van het ABP. B en W vragen zich af waarom geïnvesteerd wordt in energiebedrijf Engie, dat eigenaar is van onder meer de Belgische kerncentrales Tihange en Doel. Te meer omdat er grote zorgen zijn in de Markiezenstad over de veiligheid van de nucleaire reactoren. ,,Het bestuur van het ABP is verantwoordelijk voor de beleggingen. Wij kijken daar alleen op hoofdlijnen naar en kennen niet alle beleggingen tot in detail. Daarom was het beter geweest de brief direct aan het bestuur te sturen. Dat laten we het college ook schriftelijk nog weten", aldus Van Boven.