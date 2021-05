Bridgen in coronatijd, Bergse club houdt online competitie: ‘Het was spannend tot het eind’

Het was wedstrijdleider Hans Verbiest die de virtuele competitie op touw zette. Natuurlijk was het voor veel deelnemers de eerste avonden wennen, herinnert Demmers zich. ,,Als je een keer misklikte en daardoor met een verkeerde kaart kwam of een foute bieding deed, was er wel de mogelijkheid om die weg te halen. Dat tekent ook de onderlinge sfeer in de club.’’

Lockdowncompetitie

Gisteren werden de bijbehorende bloemen aan de clubkampioenen overhandigd. Demmers noemt het een hoogtepunt in een ook voor ’t Markiezaat moeilijke tijd. ,,We zijn circa dertig leden kwijtgeraakt. Op een totaal van honderd leden is dat een fors verlies. We snakken ernaar om weer live te kunnen bridgen en kijken uit naar verdere versoepelingen.’’



Om het ledenverlies te compenseren begint Verbiest in het najaar met een nieuwe bridgecursus voor beginners. Demmers hoopt dat ’t Markiezaat dan weer terecht kan in paviljoen Rozenoord, het vaste clublokaal. ,,Want je mist de sociale contacten.’’