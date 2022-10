Bridgeclub West-Brabant Moretus gaat mee met de wintertijd: ‘Oudere leden tegemoet komen’

,,Net als bij veel andere bridgeclubs, slaat ook bij ons de vergrijzing toe", vertelt Corrie van Trijen. Een deel van de leden ziet het niet zitten om in de winter ‘s avonds in het donker bij slecht weer nog naar huis te moeten. ,,Dus kwam de vraag om 's middags te gaan bridgen. Dat doen we vanaf nu dus bij de Harmoniezaal, om 13.30 uur op maandag. Zo'n bridgedrive duurt drie uur en bestaat uit 24 spellen.”

West-Brabant Moretus schakelt in het voorjaar weer over naar de avond. ,,Want wat voor de een prima is, is dat voor de ander niet. Met deze formule kunnen wat oudere bridgers langer blijven spelen, ook 's winters. Maar we gaan dus straks ook weer mee met de zomertijd. Onze leden kunnen een heel jaar spelen, ook in juli en augustus, maar ook kiezen voor een zomer- of een winterlidmaatschap", licht Van Trijen toe.

Opgericht in 1972

Bridgeclub West Brabant Moretus vierde in augustus het 50-jarig bestaan. ,,De club is in 1972 opgericht in Putte, vandaar Moretus in de naam, en bestond oorspronkelijk vooral uit leden uit dat dorp. Nu komen ze uit de hele Zuidwesthoek en deels uit België. We zijn van zestig leden teruggegaan naar veertig, we hopen met de overstap naar de middag iedereen te behouden of zelfs te groeien.”

Na een aantal jaren bij Familyland in Hoogerheide is nu de Ossendrechtse Harmoniezaal voor het tweede seizoen de speellocatie. Informatie en aanmelding: bridgeclubwbmbt@gmail.com of 0164-614994.