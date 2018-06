Brent en Sanne uit Steenbergen, samen gek op de koers

STEENBERGEN - Brent Jongenelen is tien en rondeboy bij de dikke bandenrace in Steenbergen. Deelnemen aan de wedstrijd mag hij niet want Brent (10) rijdt zondag mee in het NK bij de jeugd, als enige Steenbergenaar. Als Brent wint wordt, hij gekust door Sanne, zijn 16-jarige zus die rondemiss is.

Brent weet al precies wat er gebeurt als hij toevallig als eerste over de streep rijdt, in de voor hem zestien kilometer lange koers door de stad. ,,Ik denk dat ze gaat huilen.'' Voor Sanne is het kussen niet nieuw. Ze was al drie keer eerder miss, bij een jeugdronde in Sint Willebrord.

,,Ik vond het wel leuk.'' Voor Brent wordt het zijn debuut als rondeboy. Hij vindt het niet erg dat hij niet mag meerijden in de dikke bandenrace. Wel kijkt de leerling uit groep 7 van de Gummarusschool uit naar het driedaagse wielerfeest in Steenbergen en zijn werk als rondeboy. Het lijkt Brent leuk om de winnaars te feliciteren, op het podium te staan en de truien te overhandigen. ,,Maar kussen, dat doe ik denk ik niet.''

Bij de familie Jongenelen draait alles om de koers. Het hoogtepunt: de Kleine Tour van Steenbergen in 2016. De ondertussen met wielrennen gestopte Evi won. Sanne en Brent werden derde. Twee zussen en een jonger broertje, samen op één podium. ,,Mooier kon niet.'' Sanne raakte besmet door het wielervirus toen ze een kijkje nam bij een koers van Zeger Keller, een neef van haar. Ze was meteen verkocht. ,,Dat wilde ik ook.''

Studie

Op dit moment rijdt Sanne bij de junior vrouwen. De mooie uitslagen van vorig seizoen zitten er nu even niet in. Het eerste jaar van de studie pedagogisch medewerker aan het Kellebeek College in Roosendaal slorpt energie op. Ook de gezondheid is niet optimaal. ,,Ik ben gauw moe.'' Voor het NK tijdrijden in West-Brabant later deze maand heeft Sanne zich niet weten te kwalificeren. Wel staat ze zaterdag 23 juni aan de start bij het NK op de weg, in het Zeeuw-Vlaamse Philippine. Ze heeft het rondje al verkend, samen met haar ploeggenotes van wielervereniging Willebrord Wil Vooruit. Bij elkaar 84 kilometer krijgt ze voor de wielen. ,,Met vier kasseistroken.''